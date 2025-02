ÖSV-Quartett gelingt ein historisches Kunststück

Die Pinzgauerin, die vor wenigen Tagen noch in der WM-Staffel in der Lenzerheide für Furore gesorgt hatte, blieb am Schießstand makellos und war in ihrem Umlauf die Schnellste. „Dass es mir so aufgeht, war genial“, erklärte sie im „Krone“-Gespräch. „Das ist voll gut für mein Selbstvertrauen.“