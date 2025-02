Österreichs größte Hoffnungen haben Rechnung offen

„Es war ein bisserl stressig zuletzt“, erklärt die 22-Jährige. Direkt nach dem Bewerb ging es nach Saalfelden. „Zum Wäsche waschen“, verrät sie. Am Sonntag hob bereits der Flieger Richtung Schweden ab. „Ich habe ein ziemlich hartes Programm, wurde zuletzt ganz schön rumgeschickt“, grinst Andexer, die ergänzt: „Ich bin ein Typ, der körperlich viel aushält.“ Für die Pinzgauerin sind es die letzten Titelkämpfe in dieser Altersklasse. Im Vorjahr holte sie Bronze im Mixed-Bewerb, in den Einzelrennen schrammte sie knapp an den Medaillenplätzen vorbei. Daher hat sie noch eine Rechnung offen. „Ja, das würde ich schon so sagen. Ich will mir deshalb keinen Druck machen, da eine Junioren-WM immer top besetzt ist und es daher nicht leicht wird. Eine Medaille ist aber das Ziel.“