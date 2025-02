Kultur ist anders: Viel mehr Arbeit in der Pension

Märchenhaft, fantastisch, phänomenal – seine grandiosen Bühnenbauten ziehen die Blicke des Publikums magisch an. Manfred Waba aus Podersdorf steht nun selbst im Rampenlicht. Das vor schöpferischer Kraft und Einfallsreichtum sprühende Multitalent feiert heute den 65. Geburtstag. Schluss ist in der morgen beginnenden Pension aber noch lange nicht. Ganz im Gegenteil, im „Un-Ruhestand“ kommt der Tausendsassa erst in Schuss.