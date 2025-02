Eibinger-Miedl vor dem Sprung nach Wien

Steirischer Beitrag fürs „Zuckerl“

ÖVP-Chefin und Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom dürfte sich in ihrer Partei durchgesetzt haben, ihre steirische Noch-Regierungskollegin soll die weiß-grüne Fahne in der Dreierkoalition hochhalten. Endgültig entschieden wird die Personalie wie auch alle anderen schwarzen Minister- und Staatssekretärsposten im Bundesvorstand, der noch am Freitag tagt.