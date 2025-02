Eibinger-Miedl: Bereits Spekulation um Nachfolger

Erstmals überhaupt könnte die Steiermark beim Gerangel um einen Posten in der Bundesregierung leer ausgehen. Die einzige weiß-grüne Hoffnung ist sozusagen die schwarze Barbara Eibinger-Miedl. Und, wie man am Dienstag aus Wien vernehmen konnte, sind die Chancen der 45-Jährigen auf einen Ministerposten plötzlich kräftig gestiegen. Sie soll künftig das Riesenressort Wirtschaft und Finanz in Graz mit dem Wirtschaftsministerium in Wien tauschen.