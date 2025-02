Kia EV4: Elektrisch mutig in die Golf-Klasse

Für ein zeitgemäßes Fahrerlebnis kündigt Kia zahlreiche Komfort- und Konnektivitätsfunktionen an. So ermöglicht ein digitaler Autoschlüssel den Zugang per Smartphone oder Smartwatch. Das Kia-Infotainmentsystem ist in seiner neuesten Generation implementiert und kommt samt Panoramadisplay mit Infotainment-Touchscreen.