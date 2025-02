Elefanten töteten in zehn Jahren 1200 Menschen

Der Umweltminister kündigte an, dass mehr staatliche Gelder bereitgestellt werden sollen, um Konflikte zwischen Elefanten und Menschen zu verhindern. Unter anderem sollten mehr Elektrozäune um Dörfer in der Nähe von Schutzgebieten errichtet werden. Auch würde man zusätzliche Wachleute in die betroffenen Gegenden schicken.