Route zwischen Walserdorf und Wettertanne

Die Buchs-Kreuzblume (auch Alpen-Zwergbuchs, Buchsblättrige Kreuzblume, Waldmyrte oder Polygala chamaebuxus) ist eine immergrüne, niedrig wachsende Art aus der Familie der Kreuzblumengewächse. Die Pflanze erinnert mit ihren ledrigen, kleinen, ovalen Blättern an den Buchsbaum, was ihr auch den deutschen Namen einbrachte. Ihre auffälligen Blüten, die entweder weiß, gelblich oder über violett-purpurfarbene Akzente verfügen, erscheinen von April bis Juni und locken fleißige Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge an. Dieser Tage werden gerade die ersten Knospen sichtbar, welche schon eine Ahnung auf die jeweilige Blütenfarbe gewähren. Die Buchs-Kreuzblume ist vor allem in den Alpen, aber auch in anderen Gebirgsregionen Mittel- und Südeuropas wie den Pyrenäen oder dem Balkangebirge verbreitet, wo sie auf kalkhaltigen, eher trockenen Böden in lichten Wäldern sowie auf alpinen Matten wächst. Dabei steigt die Pflanze auf Höhen von bis zu 2500 Metern. In Österreich ist diese Art häufig bis zerstreut in allen Bundesländern anzutreffen.