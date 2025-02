„Wir haben Negativauslese bei der Zuwanderung“

Christian Pochtler, Präsident der Industriellenvereinigung Wien, über die Krise der österreichischen Wirtschaft, die Fehlentwicklungen in der Sozialpolitik und warum Europa für die Industrie alternativlos ist. Gegenüber stellen wir einen Kleinunternehmer, der über Herausforderungen der anderen Art am Wirtschaftsstandort Wien spricht. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.