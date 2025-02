Decke kam runter – Bauprofi ließ 2 Schulen sperren

Betretungsverbot: Zwei Schulen waren in der Nacht „obdachlos“

Über Nacht musste eine Lösung her: Zwar war es gut, dass man im nahen neuen Campus Ersatzräume hatte – doch die reichten nicht für alle. Deswegen war am Mittwoch der große Tag der Umsiedelung: Die Mittelschüler traf es am schlimmsten – sie mussten mit Sack und Pack – mit dabei auch Schulmaterialien und Schulmöbel – in die Räume der alten, leer stehenden Volksschule am Koliskoplatz umziehen.