Schüler sollen lernen, Kritik einzustecken

Das Projekt „Solve For Tomorrow“ will Schülern in dieser Phase ihres Lebens unterstützen. Wir durften bei einem Workshop an der Mittelschule Anton Sattler Gasse in der Donaustadt mit dabei sein. „Der Workshop ist im September gestartet und die Kinder und ich haben schon enorm profitiert davon“, sagt Klassenlehrerin Jennifer Murauer. Es gehe vor allem darum, Konflikte zu lösen, im Team zu arbeiten und seine Kommunikationsfähigkeiten auszubauen.