Schon wieder Einbrüche in Schulen und Kindergärten

Erst Mitte Jänner wurde eine Bande dingfest gemacht, die sich auf Einbrüche in Schulen spezialisiert hatte. Zuletzt drangen drei Unbekannte in die Mittelschule Riedau ein, stahlen Geld für Schulausflüge. Ein Ende derartiger Delikte scheint nicht in Sicht: Allein in den Semesterferien und der aktuellen Woche suchten Unbekannte eine Volksschule und drei Kindergärten in den Ortsteilen Haid und Kremsdorf in Ansfelden heim.