Fall Schimanek: Darum wird gegen ihn ermittelt

Die deutsche Behörde schätzt die „Sächsischen Separatisten“ als eine der gefährlichsten Gruppen im rechtsextremen Milieu der letzten Jahre ein. In einem Bericht heißt es, für einen Tag X „wollte die Gruppe vorbereitet sein und mit Waffengewalt in Sachsen oder auch sonst in Ostdeutschland Gebiete übernehmen, um dort ein Staats-/Gesellschaftssystem zu etablieren, das sich an den Grundsätzen des Nationalsozialismus orientiert. Es wurde auch darüber gesprochen, dass es unerwünschte Menschengruppen gibt und dass auch ethnische Säuberungen in dieser Gegend stattfinden könnten“.