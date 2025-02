Das bedeutet die Koalition für die Parlamentsklubs

Weniger Änderungen in der SPÖ

In der SPÖ wird sich weniger tun. Als Fixstarterin in der Regierung gilt Frauenchefin Eva Maria Holzeitner. Ihr oberösterreichisches Mandat wird wohl ein Comeback von Elisabeth Feichtinger bringen. Frei wird das Bundesmandat von Parteichef Andreas Babler. Erste mögliche Nachrückerin wäre Ex-Staatssekretärin Muna Duzdar. Da die aber selbst für ein Regierungsamt im Gespräch ist, könnte Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim profitieren.