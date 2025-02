Verhandeln mit Trump

Trumps Sündenregister gegen Europa ist groß. Er will, dass die EU mehr US-Produkte kauft. Er ortet Benachteiligungen im Wettbewerb, wo die EU keine sieht. Wenn Europa keine Hormonrinder und Chlorhühner will, dann aus Gesundheitsgründen, und nicht um Konkurrenz auszuschalten. Wenn die EU die digitalen Netzwerke der amerikanischen Tech-Giganten einer Regulierung unterwirft, dann aus ordnungspolitischen und nicht aus diskriminatorischen Gründen. Trump will, dass Europa in der jetzigen Rüstungsoffensive die Waffen aus den USA kauft. Europa will aber gerade jetzt eine gemeinsame europäische Rüstungsindustrie auf die Beine stellen. Trump will weniger Subventionen für die europäische Wirtschaft, übersieht aber geflissentlich, dass sein gigantisches Rüstungsbudget die größte Subventionsmaschine der USA ist.