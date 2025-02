Inferno auf Recyclinghof: Das ergaben Ermittlungen

Ganze Müllberge standen in Flammen und die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, Fenster geschlossen zu halten: Der Großbrand Dienstagfrüh bei einer Recyclinganlage in Pill im Tiroler Bezirk Schwaz forderte an die 120 Einsatzkräfte. Nach „Brand aus“ nahm die Polizei sofort Ermittlungen zur Ursache auf. Nun liegt bereits ein erstes Ergebnis vor.