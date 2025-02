Trump: „Große Geschäfte“ mit Russland in Planung

Große Sorgen in Ukraine wegen Trumps Annäherung an Putin

Der von Trump eingeschlagene Annäherungskurs gegenüber Moskau hat große Sorgen in der Ukraine wie in der EU ausgelöst. Trump möchte den Ukraine-Krieg so rasch wie möglich beenden. An den Ukraine-Gesprächen hat er bisher aber weder Kiew noch die Europäer beteiligt – was bei diesen die Befürchtungen schürt, Trump und Putin könnten über ihre Köpfe hinweg über die Zukunft der Ukraine entscheiden.