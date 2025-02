„Die Ostdeutschen wollen keine Brandmauer mehr“

Die in Teilen als rechtsextrem eingestufte Alternative für Deutschland erwartet nach dem enormen Stimmenzuwachs bei der Bundestagswahl eine baldige Regierungsbeteiligung im Osten. In den fünf ostdeutschen Bundesländern – außer Berlin – wurde sie überall stärkste Kraft mit bis zu 38,6 Prozent in Thüringen.