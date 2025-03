Fasching in Österreich: Ein Fest, das polarisiert

In der Faschingszeit dreht sich vielerorts alles um Ausgelassenheit und Lebensfreude. Große und Kleine erfreuen sich an kreativen Verkleidungen. Besonders ausgiebig wird die sogenannte fünfte Jahreszeit in den westlichen Bundesländern gefeiert: In Tirol, Vorarlberg und Salzburg, aber auch in Oberösterreich besucht laut des aktuellen HV Consumer Checks immerhin jeder Zweite eine Faschingsveranstaltung, in Wien ist es hingegen nicht einmal jeder Dritte.