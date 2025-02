Hartberg zieht Schlussstrich unter „Karibik-Fluch“

Geld aus Spekulationsverlusten wieder aufgetaucht

Aber zurück zur Finanzlage: In die Schlagzeilen geriet Hartberg einst, weil man vier Millionen Euro aus dem Sparkassen-Verkauf mit Spekulationen in der Karibik versenkt hat, man fiel dabei auf Milliardenbetrüger Bernie Madoff rein. Der Grüne Christoph Wallner, früher AK-Konsumentenschützer, arbeitet sich seit jeher in das Thema ein – und hat kurz vor der Wahl positive Nachrichten: Dank hartnäckiger Ermittler aus den USA ist fast das gesamte verloren geglaubte Geld aus der Madoff-Affäre wiedergefunden, konkret fast 94 Prozent! Auch Hartberg bekommt so einen wesentlichen Teil zurück.