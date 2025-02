Salzburg darf auf Medaillen-Festspiele hoffen

Die 55. Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Trondheim stehen unmittelbar vor der Tür. Der Salzburger Landesverband kann frohen Mutes dem Startschuss in Norwegen entgegenfiebern, hat er doch in allen drei Sparten (Skispringen, Nordische Kombination und Langlauf) Asse im Talon.