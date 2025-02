Einschlag von Asteroid YR4 doch unwahrscheinlich

Frühwarnsystem in Aktion

Asteroiden tauchen regelmäßig in den Beobachtungen der Wissenschaftler auf, aber selten mit einer so hohen Einschlagswahrscheinlichkeit wie YR4. Nachdem der Himmelskörper erstmals im Dezember 2023 gesichtet wurde, überschritt die berechnete Einschlagswahrscheinlichkeit am 27. Januar 2024 die 1-Prozent-Marke. Dadurch wurde das von den Vereinten Nationen mandatierte Internationale Asteroiden-Warnnetzwerk (IAWN) aktiviert.