Schlägt er ein? Experten haben Asteroiden im Blick

Der „Asteroid 2024 YR4“ tauchte am 27. Dezember vergangenen Jahres in einem Teleskop des Asteroidenwarnsystems (ATLAS) in Río Hurtado (Chile) auf. Da das Objekt dürfte einen Durchmesser zwischen 40 und 100 Meter haben – und laut Berechnungen könnte es am 22. Dezember 2032 zum Impakt mit der Erde kommen.