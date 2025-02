Straches frühere Büroleiterin gesteht im Gericht

Jenewein zeichnete Unterhaltung auf

„Die Angeklagte hat am 18. Juni 2020 versucht, Hans-Jörg Jenewein im ‚Spesenaffäre‘-Ermittlungsverfahren zu bestimmen, als Zeuge falsch auszusagen“, eröffnet der Staatsanwalt. „Ich habe ihn gebeten, dass er sagt, er habe in dem Lokal Termine für HC Strache wahrgenommen“, so die geständige Angeklagte. „Alle durften bei uns im Auftrag von Herrn Strache abrechnen.“ Novak formuliert es so: „Strache lebte nach dem Motto: ’Wenn ihr mich wollt, dann zahlts mich.´“