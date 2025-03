„Anora“ regiert über das Chaos in Königsdisziplin

Bergers Politthriller mit Ralph Fiennes wäre in diesem Jahr die solide, sichere und politisch saubere Wahl. Es wäre auch eine Wiedergutmachung für den österreichisch-schweizerischen Regisseur von „Im Westen nichts Neues“, der im Jahr 2023 gegen „Everything Everywhere all at Once“ verlor. Er ist heuer allerdings nicht für die beste Regie nominiert, was seine Chancen schmälert.