Oscar-Nominierungen für Demi Moore und Zoe Saldaña

Im Rennen um den Auslands-Oscar ist „Die Saat des heiligen Feigenbaum“ des in Deutschland lebenden Regisseurs Mohammad Rasoulof. Der gebürtige Iraner misst sich hier mit dem omnipräsenten „Emilia Pérez“ sowie der dänischen Produktion „Das Mädchen mit der Nadel“, „I‘m Still Here“ aus Brasilien und dem lettischen Animationsstreifen „Flow“. Der österreichische Beitrag „Des Teufels Bad“ von Veronika Franz und Severin Fiala hatte es bereits zuvor nicht in die Vorauswahl geschafft.