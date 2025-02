Das sagt Selena Gomez zum „Emilia Pérez“-Skandal

Gascón will schweigen

Zuletzt hatte die Trans-Schauspielerin angegeben, dass sie sich vorerst nicht zu der Affäre äußern will. Sie habe sich aus Respekt gegenüber dem Film und dem Team entschieden, zu schweigen, erklärte die Spanierin am Freitag auf Instagram. Zugleich entschuldigte sie sich erneut bei „denjenigen, die auf unserem Weg verletzt wurden“.