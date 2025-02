„Wir Menschen sollten netter zueinander sein“

Gemeint ist damit eine unschöne Begegnung auf offener Straße. Wagner erhielt von einem Unbekannten unvermittelt einen schmerzhaften Tritt in den Rücken. „Ich war danach in Therapie, habe Kampfsport trainiert und zeitgleich geschaut, was das alles mit mir macht.“ Dieses und ein paar weitere Erlebnisse aus seinem Leben ordnet der Verhaltensbiologe auf der Bühne humorig ein. Der 34-Jährige schlussfolgert: „Grob gesagt geht es in meiner Show darum, wie wir Menschen netter zueinander sein können und weniger monströs.“