Thrombose! Saison für NBA-Star Wembanyama vorbei

Bei einer Untersuchung sei eine Thrombose in der rechten Schulter festgestellt worden, teilte das Team aus Texas mit. Die Spurs rechnen nicht damit, dass der 21-Jährige in der Spielzeit 2024/2025 noch zum Einsatz kommt. Die Thrombose wurde demnach bei der Rückkehr vom All-Star-Spiel in San Francisco festgestellt.