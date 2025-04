Cavaliers ohne Gnade! Hiobsbotschaft für Bucks

Die Cleveland Cavaliers sind im Play-off der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA wie ein Sturm über Miami Heat hinweggefegt. Das Team aus Ohio gewann die „best of seven“-Serie nicht nur 4:0, sondern hat nach den vier Matches 122 Punkte mehr als Miami erzielt. Das ist ebenso NBA-Rekord wie der 138:83-Sieg am Montag. Mit so einem Abstand hatte in einem entscheidenden Match noch kein Team gewonnen. Die Golden State Warriors führen nach einem 109:106 über Houston 3:1.