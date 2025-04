Titelverteidiger Florida Panthers wieder auf Kurs

Die Florida Panthers haben beste Karten, die Auftakthürde im Play-off der National Hockey League (NHL) zu meistern. Der Titelverteidiger setzte sich am Montag vor eigenem Publikum gegen Tampa Bay Lightning 4:2 durch und erhöhte damit in der „best of seven“-Eastern-Conference-Serie bereits auf 3:1. Schon in der Nacht auf Donnerstag besteht somit für die Panthers die Möglichkeit, den Einzug in die nächste Runde auf fremdem Eis vorzeitig zu fixieren.