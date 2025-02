Filmforum kann im Metro Kino Bregenz weitermachen

Möglich wird die Weiterarbeit des Filmforums durch eine monatliche Finanzspritze in der Höhe von 2000 Euro von der Stadt und 1000 Euro vom Land. So kann die Einrichtung vor dem Aus bewahrt werden. Der Eigentümer der Immobilie hofft auf einen baldigen Komplettumbau zu einer Location, in der Kino, Kabarett und Konzerte geboten werden können.