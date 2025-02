Eichberger & Hemetsberger auf WM-Piste vorne dabei

Die Ski-Elite in der Männer-Abfahrt ist von einer auf die nächste WM-Strecke gewechselt, nach den Titelkämpfen in Saalbach-Hinterglemm wird dieses Wochenende in Crans-Montana gefahren. Der erste Weltcup-Stopp im letzten Saisondrittel gilt als Test für die WM 2027 ebendort, am Donnerstag fand ein erstes Abtasten statt. Trainingsschnellster war der Schweizer Stefan Rogentin, das ÖSV-Duo Stefan Eichberger und Daniel Hemetsberger wurde Zweiter (+0,23 Sek.) und Vierter (+0,51).