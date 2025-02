Details für Salzburger Stadtfest stehen fest

Lange Tafel der Gemütlichkeit

Außerdem wird den Besuchern eine Vielzahl an kulinarischen Köstlichkeiten an diesen drei Tagen geboten. Lisa Stoff, Teil des Organisations-Teams und Hauptverantwortliche für den Bereich „Food & Beverages“, gibt einen kleinen Vorgeschmack auf die geschmacklichen Highlights: „Die verschiedenen Streetfood-Wägen auf der Staatsbrücke werden das absolute Highlight, das ist in dieser Form einmalig. Gemeinsam mit unserem Partner Streatfood-Austria, mit Sitz in Salzburg Gnigl, bieten wir eine breite Auswahl an Köstlichkeiten, von modern interpretierten österreichischen Klassikern wie Backhendlbox und Tafelspitzburger über italienische Pinsa bis hin zu süßen Leckereien wie Crêpes. Zudem wird es auch noch vegetarische und vegane Angebote geben – somit ist garantiert für jede und jeden etwas dabei.“