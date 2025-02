80 Kilometer auf 50-Meter-Bahn geschwommen

Den ganzen Winter lang trainierte Schwimm-Ass Luca Karl für den ersten Freiwasser-Weltcup im neuen Jahr. Trainingslager ging sich keines aus, so lernte er das Rifer Schwimmbecken bestens kennen. Bis zu 80 Kilometer schwamm er pro Woche auf der 50-Meter-Bahn. Jetzt freut er sich schon darauf, am Freitag wieder Fische, Rochen etc. in Ägypten zu sehen.