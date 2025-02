Nach Attacke auf Freund ging Frau auf Polizist los

Ihr könnt’s gleich wieder verschwinden, Burli“, brüllte eine 58-jährige Rabiatperle am Stefanitag den alarmierten Polizeikräften im Weinviertel schon an der Türschwelle entgegen. Äußerst „dynamisch“ ging es aus Sicht der Beamten auch nach dem „herzlichen“ Empfang weiter. Dann legte die Dame – mit 1,2 Promille reichlich gestärkt – erst so richtig los und ließ ihren wüsten Beschimpfungen auch Taten folgen.