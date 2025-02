48 Nachrichten an einem Tag: „Das ist Stalking!“

Kontakt nur mehr per Mail

„Es war dumm von mir, aber ich war wegen meiner Tochter emotional am Ende“, zeigt sich der Mostviertler geständig. Wüste Beschimpfungen musste die Mutter seines Kindes monatelang über sich ergehen lassen. „Sie wissen schon, dass es sich hier um Stalking handelt?“, will Frau Rat wissen. „Meine Ex ist nicht zimperlich, sie ist hart im Nehmen“, erklärt der Angeklagte. Er habe sich hinreißen lassen, mittlerweile habe er ihre Nummer gelöscht. Absprachen bezüglich des Kindes laufen seither über seine Mutter oder per Mail.