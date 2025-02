Frau (71) ergaunert vom Ausland aus Pensionsgelder

Mehr als 80.000 Euro an Pensionszahlungen soll eine 71-Jährige in Summe über Jahre ungerechtfertigterweise bezogen haben. Denn die Ungarin zog es vor, sich anstelle ihres gemeldeten Wohnsitzes im Mostviertel lieber in ihrem Heimatland aufzuhalten. Und das, ohne die Behörden darüber zu informieren. Ihr Ex-Partner habe sich die Baranweisungen ihrer Pensionsgelder auszahlen lassen und das Geld dann anschließend auf ihr Konto überwiesen.