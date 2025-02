NÖ: Nach Saufgelage junge Frau missbraucht

Eine Sauferei unter Freunden endete nun für zwei junge Männer auf der Anklagebank am Landesgericht St. Pölten. Denn nach einem durchzechten Nachmittag müssen sich die beiden (22 und 23 Jahre alt) wegen sexuellen Missbrauchs verantworten. Sie hatten sich Ende September des Vorjahres gemeinsam mit einer Freundin – die drei kannten sich von einem Therapieaufenthalt in Mauer – gegen 14.30 Uhr in der Wohnung des 22-Jährigen getroffen.