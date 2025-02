„Lieben es, Menschen unterm Mikroskop zu sehen“

Wer in „White Lotus“ mitspielen darf, kann sich glücklich schätzen. Die Serie von Mike White (ab Montag auf Sky) ist ein internationaler Mega-Erfolg: „Ich war noch nie so aufgeregt in meinem Leben – und gleichzeitig so verängstigt“, beschreibt etwa Aimee Lou Wood den Moment, als sie erfahren hat, dass sie in der dritten Staffel die junge Chelsea spielen wird. Der „Sex Education“-Star ist eines der Highlights der neuen Folgen, die wie gewohnt in einem Luxusressort spielen, dieses Mal in Thailand. Was die Serie so faszinierend macht? „Wir alle lieben es, Menschen unter dem Mikroskop zu beobachten. Ein Hotel ist dafür perfekt, weil alle eng beieinander sind und alles direkt unter der Oberfläche am Köcheln ist. Bis es überkocht“, verspricht Wood auch in den neuen Folgen viele Enthüllungen.