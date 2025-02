Eine neue „Basketball-Waffe“ aus Chicago

„Im Finale wurde Patty sogar als MVP ausgezeichnet“, hofft UBSC-Boss Michael Fuchs einen guten Fang gemacht zu haben, „ein Punkteschnitt von 19,8 plus 10,3 Rebounds pro Spiel sind eine gute Visitenkarte.“ Und die neue Waffe hat beim Klub Sabah einen renommierten Coach gehabt, so Fuchs: „Der Litauer Rimas Kurtinaitis war Olympiasieger und der ersten Europäer, der am NBA-Dreipunkte-Contest teilnehmen durfte.“