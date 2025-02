Beim Krapfen ist sogar Leberkäse erlaubt

Das macht Krapfen aus

Was macht den perfekten Krapfen aus? „Die Qualität der Zutaten ist das Wichtigste, von der Füllung bis zum Siedefett. Auch die Temperatur spielt eine Rolle, am besten immer bei Raumtemperatur genießen. Generell gilt, je frischer, desto besser, aber ein guter Krapfen muss auch am Abend noch schmecken.“ Wie isst man ihn richtig? „Auf der Loch-Seite reinbeißen ist ratsam, anpatzen ist aber definitiv erlaubt.“