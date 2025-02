Bei neuen Wohnungen droht großer Rückgang

Wohnungsneubau vor allem im Norden

Weitere Details der Studie: Ein Großteil der Neubauleistung findet Landesnorden statt. Alleine in Eisenstadt wurden im Vorjahr 17 Projekte fertiggestellt – österreichweit einer der höchsten Quoten. 66 % der Burgenländer leben im eigenen Haus, rund 15 % in Genossenschafts- oder Gemeindemiete. 84 % der Neubauwohnungen werden von gemeinnützigen Wohnbauträgern errichtet. Im Durchschnitt sind es 14 Wohneinheiten pro Projekt. Der Anteil der Reihen- und Doppelhäuser ist mit 27 Prozent heuer als in anderen Bundesländern. Die Folge: Eine hohe Wohnnutzfläche mit 75 Quadratmeter. Am höchsten sind die mittleren Angebotspreise im Bezirk Neusiedl am See mit 5680 Euro pro Quadratmeter.