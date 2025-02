Stämmiger Räuber überfällt Trafik: Polizei fahndet

Laut Polizeiangaben ereignete sich die Tat am Montag gegen 17.30 Uhr, als ein jüngerer, etwas korpulenter Mann in schwarzer Kleidung, mit Haube und FFP2-Maske, die Trafik betrat. Er soll daraufhin ein Klappmesser gezückt und Bargeld gefordert haben. Nachdem er in die geöffnete Kassa gegriffen hatte, erbeutete er einen mittleren dreistelligen Eurobetrag und flüchtete zu Fuß in Richtung Reumannplatz.