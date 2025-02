Streik: Am Donnerstag stehen Tausende Busse still

Man habe sich zwar auf eine Abgeltung der rollierenden Inflation von 3,5 Prozent geeinigt, bei den Diäten habe es leichte Zugeständnisse gegeben. „Hinsichtlich der Arbeitsbedingungen kamen lediglich marginale, aber keine echten Entlastungsmaßnahmen auf den Tisch“, so Verhandlungsleiter Anil Zümrüt. So wäre etwa eine Entlastung bezüglich geteilter Dienste und Pausen weiterhin an Einkommenseinbußen geknüpft, bezüglich einer Ausweitung des Nachtzuschlags hätten sich die Arbeitgeber gar nicht bewegt.