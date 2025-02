Busfahrer: Gewerkschaft fordert Verbesserungen

Stemmer droht mit Streiks

Immerhin konnten die Busfahrer mit Protestmaßnahmen – wie zuletzt in Bregenz – erwirken, dass die Arbeitgeber jetzt wieder am Verhandlungstisch sitzen. Dass der Unmut groß ist, zeigte sich auch bei den jüngsten Betriebsversammlungen im Land, die überaus gut besucht waren. „Die Belegschaft hat sich bei den Versammlungen mit überwältigender Mehrheit für gewerkschaftliche Kampfmaßnahmen, also Streik, ausgesprochen“, stellt Stemmer den Arbeitgebern die Rute ins Fenster. Die nächste Verhandlungsrunde steht am 17. Februar an – sollten Ergebnisse ausbleiben, wird am 20. Februar ein erster Warnstreik abgehalten.