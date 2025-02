Kollektivvertrag: Busfahrer haben „die Blase voll“

Der praxisferne Zugang der Ausschreiber – die öffentliche Hand, wie eben das Land Niederösterreich – und dass dort keine Qualitätskriterien beziehungsweise Mitarbeiterstandards mitberücksichtigt werden, stört die Gewerkschafter. Und es sei sicher auch nicht förderlich, dass Ausschreiber nicht mit bei den Kollektivvertags-Verhandlungen dabei sitzen. So bekämen sie einen besseren Eindruck der Branche. Eine Branche, in der immer weniger arbeiten wollen, denn alleine in Wien würden in den nächsten fünf Jahren 5000 Buslenker fehlen, zitieren die Gewerkschafter Prognosen.