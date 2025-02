„Es wird mehr versprochen, als man liefert“

Die Zeitqualität in dieser Woche könnte dazu fürhen, dass es für viele eine Herausforderung ist, zur Ruhe zu kommen. Die Konstellationen, besonders das Merkur-Jupiter-Quadrat, deuten darauf hin, dass viele Menschen in ihrem Verhalten übertreiben könnten. Es wird wahrscheinlich mehr versprochen, als tatsächlich gehalten wird, besonders im beruflichen Kontext. In dieser Zeit neigen einige dazu, sich in einem besseren Licht darzustellen oder Dinge größer wirken zu lassen, als sie in Wirklichkeit sind.