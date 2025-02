Mit diesen Stau- und Parkproblemen kämpft Wien

Sechs volle Arbeitstage, oder 48 Stunden, haben Wiener Autofahrer im Vorjahr vergeudet. Um sechs Stunden mehr als 2023, was teilweise großen Baustellen (Westausfahrt) geschuldet war. Dennoch: In keiner anderen Stadt in Österreich verlieren die Lenker mehr Zeit in der Blechlawine (Grafik rechts). Sieht man sich Metropolen mit annähernd vergleichbarer Größe und Einwohnerzahl wie die Bundeshauptstadt an, dann liegt Wien im Mittelfeld. In Warschau (70 Stunden) und Budapest (55) ist es ärger, in Hamburg (44) und Neapel (42) ist es weniger schlimm. Das zeigen die Daten des Inrix Global Traffic Report. Indes gibt es auch gröbere Parkprobleme in der Stadt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.