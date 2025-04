Warum die Enkelin des Kaisers Sozialistin wurde

Schließlich erhielt Elisabeth Windisch-Graetz das Sorgerecht für ihre Kinder. Die Hilfe, die sie in der schlimmsten Not erfahren hatte, war für sie der letzte in einer Reihe von Gründen, mit ihrer alten Umgebung endgültig abzuschließen und sich offiziell der Sozialdemokratie zuzuwenden. Am 1. Oktober 1925 wurde sie Mitglied der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei.